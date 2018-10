Trauer um Erfinder des Homeless World Cup

Miterfinder des Homeless World Cup

Harald Peter Schmied wurde am 13. Mai 1968 in Knittelfeld geboren. Er studierte in Graz und in Minnesota/USA und kam 1998 als Chefredakteur der Straßenzeitung Megaphon in den Wirkkreis der Caritas Steiermark. Gemeinsam mit Mel Young, dem Gründer der schottischen Obdachlosen-Zeitung The Big Issue, entwickelte er die Idee zum Homeless World Cup, der erstmals 2003 in Graz stattfand.