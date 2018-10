Chaos und Tote nach Unwetter in Frankreich

Bei heftigen Unwettern mit Überschwemmungen in Südwestfrankreich sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Allein in dem kleinen Ort Villegailhenc im Departement Aude seien nach den starken Regenfällen in der Nacht auf Montag vier Menschen in den Fluten gestorben, teilten die Behörden mit.