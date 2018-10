„Internet-Lynchmob kann jede Person vernichten“

Er lebt in Irland und den USA, seine Heimat Österreich liebt er: Schock-Maler Gottfried Helnwein will auch mit 70 mit gesellschaftskritischen Motiven aufrütteln. Die größte Gefahr sieht er nicht in US-Präsident Donald Trump, sondern in der „politischen Korrektheit“. Die Allmacht der sozialen Medien, die unter anderem auch Existenzen zerstören könne, erschreckt den Künstler.