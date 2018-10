„Brauchen hin und wieder Watschn“

Die erste halbe Stunde liefen die Gasteiner ihren Gästen aus St. Martin/T. hinterher. „Wir haben ihren Alan nicht in den Griff gekriegt. Es war leider nicht unser bestes Spiel“, war Bad Gasteins Trainer Alwin Wigele enttäuscht von seinen Mannen. Nach dem unnötigen Ausschluss des jungen Kabadas - er sah Gelb-Rot auf seinem Weg zur Auswechslung, weil er drei Meter vor der Seitenauslinie das Trikot auszog - waren bereits kurz nach dem Seitenwechsel alle Chancen dahin. Am Ende stand mit dem 1:3 die erste Heimpleite der Saison. „Vielleicht haben wir ja auch Angst, in der Tabelle ganz vorn dabei zu sein“, begründete Wigele die Niederlage.