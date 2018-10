Historisch! Gibraltars Kicker schreiben Geschichte

Die Fußballer aus Gibraltar haben nach 22 Pflichtspielniederlagen erstmals gewonnen. In Eriwan setzte sich das Team des uruguayischen Trainers Julio Ribas am Samstag in Gruppe D der Nations League überraschend mit 1:0 gegen Armenien durch. Joseph Chipolina war der Schütze des historischen Siegtreffers für Gibraltar in der 50. Minute per Elfmeter.