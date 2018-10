Von Feuerwehrauto überfahren: Mädchen (8) tot

Das Mädchen war kurz vor 16 Uhr auf dem Weg zu einem Feuerwehrfest in der Ortschaft Trostberg. Als das Feuerwehrauto von der Tittmoninger Straße rechts in die Blindreiter Straße abbog, wurde das Kind von dem Fahrzeug erfasst und überfahren. Es erlitt dabei schwere Verletzungen, denen es kurze Zeit später in einem Krankenhaus erlag.