Hummels klagt: „Werden wie Vollamateure behandelt“

Fußball-Deutschland steckt in der Krise: Das DFB-Team ging am Samstag in Amsterdam gegen Holland mit 0:3 unter. Danach hagelte es wieder Kritik. Diese findet Nationalspieler Mats Hummels übertrieben. Der Bayern-Spieler fühlt sich und seine Teamkollegen von den Medien und Fans „respektlos“ behandelt.