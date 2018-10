Frau Arnautovic bezieht in Kapitäns-Frage Stellung

Sarah: „Bester Mann!“

Genugtuung machte sich nicht nur beim Torschützen selbst breit, wie der extravagante Jubel und seine Statements nach dem Spiel (siehe Video oben) belegen. Auch seine Frau Sarah bezog nach Schlusspfiff via Instagram Stellung. Ihr Gatte sei „the best man for the job“, also der beste Mann für das Kapitäns-Amt, richtete sie ihrer Fan-Gemeinde via Instagram aus.