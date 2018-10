Sportgeschäft im Zillertal geplündert

In der Nacht auf Samstag (zwischen 1 und 6 Uhr) haben unbekannte Täter im Ortszentrum von Mayrhofen die Haupteingangstüre zu einem Geschäft aufgebrochen. In der Folge nahmen sie hochpreisige Winterbekleidung, Winterschuhe, Sonnenbrillen und Taschen sowie zwei Computerkassen mit. Die Beute dürfte vermutlich in Plastiksäcken abtransportiert worden sein, Kleiderbügel und leere Schachteln ließen die Täter am Tatort zurück. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Eurobereich. Hinweise sind an die Polizei Zell am Ziller: 059 133 / 7257