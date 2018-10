Höllenritt in Australien: Zwei Steirer mischen mit

25. Auflage vor Augen

„Wir fühlten uns heute beide sehr stark und es war ein tolles Rennen, sehr abwechslungsreich und fordernd“, so Huber im Ziel. Der 33-jährige ist einer der erfolgreichsten Crocodile Trophy Rennfahrer aller Zeiten - fünf Starts und vier Siege bisher. Heuer will er sich seinen fünften Sieg holen, sagte Huber und würde damit der Athlet mit den meisten Siegen in der 24-jährigen Geschichte der Veranstaltung sein.