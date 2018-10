Abseitsfalle brachte den Coach zum „Auszucken“

Der SAK begann standesgemäß, Peter traf mit der ersten Chance. Zur Pause führte Hallein trotzdem verdient mit 2:1. Die Nonntaler liefen bis dahin etliche Male in die Abseitsfalle, mehr schaute nicht raus. „Da bin ich wirklich ausgezuckt, das war weit im zweistelligen Bereich. Wir sprechen das echt oft an“, grantelte Coach Fötschl. Was zu tun ist, bewies er mit seinem „guten Linken“ an einer Wäschetrage, demolierte die per „Prachtschuss“ in der Pause. Nach verletzungsbedingten Wechseln konnten die Gäste nicht mehr nachsetzen. Der Leader fand hingegen wieder den Weg zum Tor, siegte klar mit 5:2.