AEK Athen verliert wegen Fan-Randalen drei Punkte!

Griechenlands Fußball-Meister AEK Athen ist nach Fan-Ausschreitungen mit einem Abzug von drei Punkten bestraft worden! Ein Sportgericht in Athen entschied am Freitag außerdem, dass der Traditionsklub nach den Vorfällen in der vergangenen Woche auch noch eine Geldstrafe von 73.250 Euro bezahlen und zwei Liga-Heimspiele ohne Fans austragen muss. AEK kann gegen dieses Urteil berufen.