Wut über 40 Maseratis im verarmten Papua-Neuguinea

Im verarmten Pazifik-Staat Papua-Neuguinea hat der Kauf von 40 Maserati-Sportwagen für den Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) für Entrüstung gesorgt. Die Autos mit einem Preis von je 150.000 Dollar, umgerechnet 130.000 Euro, kamen in dieser Woche an Bord zweier Charterflieger aus Italien in der Hauptstadt Port Moresby an.