Polizeikontrolle: Schlepper und Drogen im Visier

Am Vormittag hatten die Mitglieder der neuen Einheit noch eine Schulung zur Drogenfahndung erhalten, am Nachmittag waren sie am Kontrollplatz in Haimburg (Gemeinde und Bezirk Völkermarkt) im Einsatz. Neu ist dabei auch eine Smartphone-App, mit der Abfragen bezüglich Kennzeichen, aber auch Reisepässen, in Sekundenschnelle möglich ist. „Bisher mussten die Einsatzkräfte zum Auto oder zum Stützpunkt gehen und die Daten in einen Laptop eingeben“, sagte Oberst Johannes Dullnig, Leiter der Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeilichen Abteilung vor Journalisten. Jetzt brauchen sie das Kennzeichen oder den Pass nur noch mit dem Smartphone zu fotografieren, die Ekis-Abfrage erfolgt in Sekundenschnelle.