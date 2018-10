Drama in Schweden: Ibrahimovic-Kumpel (32) tot

Ibrahimovic schwärmte

Harbuzi war zuletzt in Malaysien engagiert, danach zwei Jahre vereinslos, berichtet die „Bild“. Er galt in seinen jungen Profi-Jahren als große Hoffnung im schwedischen Fußball. Sein Freund Ibrahimovic meinte einmal über ihn: „Es ist aufregend, ihm zuzusehen. Er spielt so anders. Er wird bald in der A-Nationalmannschaft spielen.“ Damit sollte Ibrahimovic nicht recht behalten. Die vielfach prophezeite Weltkarriere blieb aus.