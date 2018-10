„Der Moschee-Bau in Wien hat mich bekannt gemacht“

Viele berührende Geschichten finden sich in Richard Lugners Buch, etwa als er 1943 zum letzten Mal mit seinem Vater sprach: „Ich war auch Urlaub bei meiner Tante in Dachau, in der Früh kam der Briefträger und hat gesagt, um 18 Uhr am Postamt in Dachau. Ich bin dann hingegangen und habe mit meinem Vater telefoniert, er hat sich von mir verabschiedet, weil er an die russische Front musste. Ich war damals elf Jahre alt.“ Der Vater verschwand, jahrelange Ungewissheit folgte. „Ich habe damals ja nicht gewusst, dass er umgekommen ist. Früher wurden jeden Tag die Namen verlesen von jenen, die aus der russischen Gefangenschaft mit dem Zug gekommen sind. Aber mein Vater war nie dabei. Wann genau er wirklich gestorben ist, weiß man nicht.“