Richard Lugner: „Bei mir zählt nur der Erfolg!“

Sie werden im Oktober 86 Jahre alt. Woher nehmen Sie die Energie?

Ich mache seit 32 Jahren die F.-X.-Mayr-Kur, aber egal, was man macht: Man muss an das, was man tut glauben. Weil der Körper eine chemische Fabrik ist. Und der arbeitet ganz anders, wenn man lustig ist. Ich bin ein positiver Mensch und egal, was ich tue, es muss mir Spaß machen, ob es im Geschäft ist oder am Abend mit schönen Frauen.