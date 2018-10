Mega-Schock: Spielberg nicht mehr im DTM-Kalender!

„Wir konnten uns mit dem Betreiber leider nicht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Veranstaltung verständigen. Spielberg ist eine fantastische, moderne Rennstrecke, die DTM war dort immer ausgesprochen gern zu Gast. Wir hoffen, dass dies nur ein Abschied auf Zeit ist“, sagte Gerhard Berger, Vorsitzender der ITR in einer ersten Stellungnahme in Hockenheim, wo an diesem Wochenende das Finale der heurigen Saison steigt.