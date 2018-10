Supermarkt hat auch Arbeitsplätze „im Angebot“

Denn in der Filiale werden Frauen, die schon länger auf Jobsuche sind, wieder fit fürs Berufsleben gemacht. Betroffene aus den Bezirken Wiener Neustadt und Baden vermittelt das AMS hierher auf sogenannte Transitarbeitsplätze. Das heißt: Sie erhalten ein halbes Jahr lang in den Bereichen Feinkost, Trockensortiment, Obst und Gemüse sowie Kassa eine entsprechende Ausbildung. „Nach diesem Training on the Job sollten die Frauen den Wiedereinstieg schaffen können“, heißt es beim Arbeitsmarktservice.