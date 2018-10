Talente: „Wir rocken die steirische Harmonika“

Computer-Sound, E-Gitarre, Schlagzeug? „Gut und schön, aber ab und zu darf es schon auch die Steirische Harmonika sein“, waren sich Dutzende Talente einig, die heuer im Rennen um den Sieg beim traditionellen Steiermark-Wettbewerb waren. Fünf echte Könner haben es ins Finale am nächsten Samstag in der Steinhalle Lannach geschafft. Der ORF überträgt am 20. Oktober ab 14.40 Uhr live.