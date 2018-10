Als Höhepunkt des Abends wurde der Fundraiser des Jahres gekürt: Heli Dungler, Gründer und Präsident vom Verein „Vier Pfoten“. Seit vielen Jahren ist die Arbeit der Tierschützer in ganz Österreich bekannt. Doch kaum jemand weiß, dass Heli und sein Team mittlerweile auf fünf Kontinenten wertvolle Tierschutzarbeit leisten! 500 Mitarbeiter sind täglich bestrebt, Tieren in Not zu helfen. Tausende Vierbeiner verdanken Heli Dungler ein Leben fernab von Schmerz und Leid. Neben Kastrationsprojekten haben die „Vier Pfoten“ mittlerweile ein Großkatzen-Refugium in Südafrika auf die Beine gestellt. Dazu kommen zahlreiche Bärenschutzzentren von Österreich bis Asien, und selbst in Krisen- und Kriegsgebieten sind die Vier Pfoten aktiv. Wir alle können stolz auf die Arbeit und die beeindruckenden Leistungen von Heli Dungler sein. Seit 30 Jahren widmet er sein Leben dem Tierschutz und „Vier Pfoten“ – sieben Tage die Woche. Es ist schön, einen so großen Mitstreiter im Kampf gegen Tierleid an der Seite zu wissen. Und ich war stolz, glücklich und geehrt, dass ich, lieber Heli, die Laudatio auf dich halten durfte. Denn du bist als Tierschützer wie als Mensch ein absoluter Gewinn.