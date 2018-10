Heli Dungler ist „Fundraiser des Jahres 2018“

Die Laudatio für Heli Dungler hielt die Journalistin und Tierschützerin Maggie Entenfellner. Sie hob in ihrer Rede die Lebenslust und den Humor Dunglers hervor, um dann anzumerken: „‘Vier Pfoten‘ hat den Tierschutz in Österreich geprägt - und das ist sicher zu einem großen Teil der Verdienst von Heli Dungler. Ich glaube, sein Geheimnis liegt darin, dass er - bei all seinem Humor, der so mitreißend sein kann - ganz genau weiß, wann es ernst wird. Neben all seiner Fröhlichkeit verbirgt sich eine unglaublich disziplinierte, sehr hartnäckige Persönlichkeit, die ganz genau weiß, was sie will und nie vergisst, um was es wirklich geht.“ Zuletzt wurden 2017 KHM-Generaldirektorin Sabine Haag, 2016 der langjährige CARITAS-Präsident Franz Küberl, 2015 Alexander Wrabetz für die ORF-Hilfsaktion „HELFEN. WIE WIR“, 2014 Karlheinz Böhm posthum für sein Lebenswerk, 2013 Willi Resetarits und 2012 Chris Lohner für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.