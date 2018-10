Beim Poker müssen die „Foda-Asse“ stechen!

Marschroute steht fest

„Wir haben uns sehr gut vorbereitet und trotz der vielen Ausfälle noch immer genug Qualität, Nordirland zu schlagen“, so Foda Blickrichtung Taktik und Aufstellung. Die Marschrichtung steht fest: „Ich will nicht erst ab der 75. Minute Risiko eingehen. Das haben wir auch in Bosnien gezeigt, wo wir den Gegner von der ersten Minute an früh unter Druck gesetzt haben. Szenarien, wo man am Schluss ,All in’ gehen muss, gibt es immer, da könnte uns dann ein Marc Janko helfen.“