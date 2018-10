DTM-Paukenschlag: Aston Martin ersetzt Mercedes!

Aston Martin ersetzt schon in der kommenden Saison Mercedes als dritter Hersteller im Deutschen Tourenwagen Masters! Das mit der Lizenz des britischen Autobauers fahrende Schweizer Rennteam R-Motorsport gab seinen Einstieg in die DTM am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Hockenheim bekannt. Mittelfristig sei der Einsatz von vier Autos geplant, hieß es in der Mitteilung.