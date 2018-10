Brände, Abstürze etc.: Katastrophen der Raumfahrt

Nach dem Drama am Donnerstag an Bord einer Sojus-Rakete auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS sind die beiden Raumfahrer wohlauf. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, schrieb auf Twitter: „Die Mannschaft ist gelandet. Alle sind am Leben.“ Doch nicht alle Zwischenfälle in der bemannten Raumfahrt sind so gut ausgegangen, wie die nachfolgende Auflistung zeigt.