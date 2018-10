Erster Smiley im Streit um die Gratis-Zahnspange

„Die Erleichterung ist natürlich sehr groß“, freut sich Andreas Huss, Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse. Auch AK-Präsident Peter Eder ist „sehr froh, dass es in die richtige Richtung geht.“ Die „Krone“ hat sich stark für eine schnelle Lösung eingesetzt.

Am Mittwochvormittag dann der erste Durchbruch: die „Smile Clinic“ von Sehdi Sarmini und seiner Frau Susanne hat einen neuen Vertrag mit der GKK unterschrieben und wird 300 Gratis-Zahnspangen-Patienten, die bereits behandelt werden, übernehmen. „Die Situation für die Kinder ist schrecklich. Ich will in erster Linie jetzt helfen“, sagt der Zahnarzt. Derzeit sind bei ihm, der einen Smiley in seinem Firmenlogo trägt, zwei Kieferorthopäden beschäftigt. „Zwei bis drei weitere werden noch kommen, damit wir auch alles bewältigen“, erklärt Sarmini. Bewerber gibt es nach seinen Angaben genug - und die kommen hauptsächlich aus Deutschland. Damit diese in Österreich auch arbeiten können, benötigt es eine Genehmigung von der Zahnärztekammer.

Und die liegt ja bekanntlich im Clinch mit der Krankenkasse, weshalb auch die zwölf Behandler ihre Verträge gekündigt haben.

Ein Kollege, der sich jetzt gegen dieses System stellt, wird da natürlich nicht gerne gesehen, man könnte wahrscheinlich die Genehmigungen auch verzögern. In anderen Bundesländern, zum Beispiel in Tirol, gibt es die Bewilligung in kürzester Zeit - innerhalb von ein bis zwei Tagen.