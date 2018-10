Traum wurde wahr? Neue Serie für „Frauen-Power“

Im Mai 2019 starten die sogenannten „W Series“, eine Formel-Meisterschaft für Frauen, in der sich die Pilotinnen mit identischen Tatuus-T-318-F3-Autos mit 1,8-Liter-Turbomotoren um den Gesamtsieg und ein Preisgeld in Höhe von 1,5 Millionen Dollar duellieren werden. Wer schlussendlich in die Cockpits klettern darf, wird in einem strengen Auswahlverfahren, in dem die jungen Damen auf der Strecke und auch im Simulator ihr Können unter Beweis stellen müssen, ermittelt.