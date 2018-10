Russische Prügel-Teamspieler landen im Häfn!

Unklar ist, ob beide Spieler in Untersuchungshaft kommen. Darüber könnte möglicherweise am Donnerstag entschieden werden. Russlands Sportminister Pawel Kolobkow hatte am Dienstag mit der ganzen Strenge des Gesetzes gedroht. Kokorin ist 48-facher Nationalspieler, Mamajew 15-facher. Die russische Liga (RPL) fordert indes für Russland eine Suspendierung der beiden Akteure auf Lebenszeit. „So eine Sache ist in unserem Fußball ungewöhnlich“, erklärte RPL-Sprecher Sergej Alexsejew.