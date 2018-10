Enttäuschend! ÖFB-U19 startet mit 0:0 gegen Kosovo

Die Österreicher treffen in der in Ungarn ausgetragenen Gruppe 7 der EM-Quali am Samstag (15.30 Uhr) in Csakvar auf Slowenien. Zum Abschluss folgt am Dienstag ein Duell mit Gastgeber Ungarn. Die zwei besten Teams jeder Gruppe lösen das Ticket für die im März angesetzte Eliterunde, in der es um sieben Startplätze bei der U19-EM im Juli 2019 in Armenien geht.