Gipfelsieg für obdachlose Menschen

Müde aber glücklich, sind Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib nach ihrer Wanderung quer durch Österreich wieder gut zu Hause angekommen. 13.000 Höhenmeter haben die drei auf ihrem Weg von Apetlon am Neusiedlersee, dem niedrigsten Punkt Österreichs auf 114m Seehöhe, bis auf den höchsten Punkt Österreichs, den Großglockner auf 3.798m, bewältigt. 25 Tage lang sind sie gegangen, täglich 30 bis 40 Kilometer, um auf Kurs zu bleiben und ihr hoch gestecktes Ziel zu erreichen. „Ich bin beeindruckt von der großen Anstrengung, die Heimo, Katrin und Alina auf sich genommen haben. Mit ihrer Wanderung quer durch Österreich haben sie ein starkes Zeichen gesetzt, um auf die schwierige Situation von obdachlosen Menschen in unserem Land aufmerksam zu machen. Vielen Dank dafür!“, so Caritas Präsident Michael Landau.