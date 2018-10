Wortgefecht! Kyrgios sorgt für nächsten Aufreger

Federer: „Es liegt nur an ihm“

Der nächste Lustlos-Auftritt von Kyrgios ging auch bei Superstar Roger Federer nicht spurlos vorbei. „Ich denke, es liegt wirklich an ihm, wohin er gehen will und was sein Potenzial wirklich ist. Wir wissen es nicht wirklich und ich glaube nicht, dass er wirklich genau weiß, was sein Potenzial ist“, warnt der Schweizer den Australier.