Irre! Kicker verprügelt zur Pause eigenen Trainer

Riesen-Skandal in der Oberliga Baden-Württemberg in Deutschland! In der Pause der Partie 1. CfR Pforzheim gegen TSV Ilshofen geriet ein Ersatzspieler der Heimmannschaft offenbar erst in Rage und dann mit dem eigenen (!) Trainer aneinander. Zunächst sei es noch „nur“ bei Worten geblieben, doch dann sei die Angelegenheit schnell handgreiflich geworden, so Pforzheim-Coach Gökhan Gökce. Fazit: Prellungen und sieben Tage Arbeitsunfähigkeit auf der einen Seite und ein die Vorwürfe heftigst zurückweisender Spieler.