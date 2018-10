1. Tiroler Arthrose-Tag: Viele Experten dabei!

Eigene Befunde und Röntgenbilder mitbringen

Die Tirolerin will für noch mehr Angebot sorgen und hat nun den 1. Tiroler Arthrosetag ins Leben gerufen. In Kooperation mit diversen Partnern wie etwa der Univ.-Klinik für Unfallchirurgie Innsbruck und dem Arthrose Forum Austria findet das Info-Event am kommenden Freitag in der Villa Blanka in Innsbruck statt - und zwar von 14 bis 20 Uhr.