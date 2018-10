Schaubs Kölner blamieren sich gegen Schlusslicht

Der 1. FC Köln hat am Montag in der zweiten deutschen Liga seine zweite Saisonniederlage kassiert. Nach drei Siegen in Folge setzte es für die Kölner mit Louis Schaub in der Elf ein überraschendes 1:2 gegen das bisherige Schlusslicht Duisburg. Die in der Tabelle weiter führenden Domstädter liegen nach neun Runden noch zwei Punkte vor den ersten Verfolgern, Union Berlin und Hamburger SV.