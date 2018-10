Innergebirgler schnalzen schon im Oktober

Die kleine Pinzgauer Gemeinde ist zum ersten Mal Austragungsort des 25. Ruperti-Preisschnalzens. 28 Gruppen - wobei ein Verein nachträglich auch noch Interesse am Mitmachen äußerte - und mehr als 500 aktive Teilnehmer messen sich diesen Samstag ab 10.15 Uhr auf dem Pfarrboden, wo die stärksten Gruppen beheimatet sind. Es wird also laut in Maria Alm!