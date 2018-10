Florian Grillitsch fällt für ÖFB-Team aus

Österreichs Nationalmannschaft muss im Nations-League-Heimspiel am Freitag gegen Nordirland und im Testspiel am darauffolgenden Dienstag in Dänemark auf Florian Grillitsch verzichten. Der Hoffenheim-Legionär erlitt am Sonntag beim 1:2 gegen Frankfurt eine Innenbandzerrung im rechten Knie, für ihn wurde Leipzig-Profi Konrad Laimer nachnominiert.