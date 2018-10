Nach 6:0-Gala: RB-Coach Rangnick warnt Konkurrenz

Die Mannschaft funktioniert also - und das 2:3 zum Auftakt der Europa League im Red-Bull-Duell mit Salzburg scheint eher so etwas wie eine Initialzündung gewesen zu sein. Keine lustlosen Einzelspieler, sondern „traumwandlerisch als Truppe“, wie Rangnick nach dem Sieg gegen Nürnberg feststellte. „Es war eine super Englische Woche für uns mit drei Siegen. Man sieht, dass wir gut harmonieren“, betonte der Ex-Salzburger Kevin Kampl, der in seinem 100. Bundesligaspiel den Torreigen eröffnet hatte, nach der Partie aber über Schüttelfrost klagte.