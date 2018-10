Mbappe-Rekord: Kein Vierfach-Torschütze jünger!

Mit seinen vier Toren in einem Spiel hat Frankreichs Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 einen Rekord aufgestellt. In den vergangenen 45 Spielzeiten gelangen vier Treffer in nur einer Begegnung keinem Profi, der jünger war als der Offensivstar. Das twitterte der Datendienst Opta am Sonntag. Mbappe ist gerade 19 Jahre und neun Monate alt.