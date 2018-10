„Ein Sieg zum Abschied wäre toll“

Das Match am Freitag wird Schobersbergers Abschiedsspiel. Auf acht Monate Afrika vor zwei Jahren folgte eine Weltreise mit Mitspieler Bacher. Nun steht ein Südamerika-Trip bis Februar an. Ein Tor zum Abschied? „Ein Sieg wäre toll, das Tor nicht so wichtig.“ Damit wäre man wohl tatsächlich der „Winterkönigsmacher“ des SAK. Noch dazu passend zu Schobersbergers 25. Geburtstag am Samstag...