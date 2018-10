Chelsea-Sieg, Ramsey-Zauber, Liverpool-Remis!

Arsenal hat seine Siegesserie am Sonntag fortgesetzt. Das Team von Trainer Unai Emery entschied in der englischen Fußball-Premier-League das Londoner Derby bei Fulham mit 5:1 (1:1) für sich. Dank des neunten Sieges in Folge, dem sechsten in der Premier League, festigte Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe.