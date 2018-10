SPÖ will die Kern-Zeit jetzt hinter sich lassen

Von dieser Stelle aus daher die besten Genesungswünsche an die SPÖ. Sie wird nach allem, was war, viel Kraft und Geduld brauchen, um durch schwere Zeiten zu kommen. Aber das Land hätte noch Bedarf an der Partei, wenn sie wieder mehr so wird, wie sie früher einmal war. Wünsche, denen sich Sebastian Kurz anschließen sollte. Nach den jüngsten Vorkommnissen in den Reihen seines Koalitionspartners könnte der Bundeskanzler die SPÖ eher früher als später noch brauchen.