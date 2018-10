Jetzt fix: SPÖ schickt Schieder ins Europa-Rennen

SPÖ will Kern-Turbulenzen rasch hinter sich lassen

Gewählt wird die Liste der SPÖ für die Europawahl am Parteitag in Wels. Dort soll am 24. November zunächst Pamela Rendi-Wagner zu neuen Parteivorsitzenden bestimmt und das Parteiprogramm abgesegnet werden. Am Tag darauf soll über die Kandidatenliste bei der EU-Wahl und das Wahlprogramm abgestimmt werden. Die Turbulenzen rund um den Kern-Abgang aus der Politik will die SPÖ möglichst rasch hinter sich lassen. Rendi-Wagner betonte, sie halte sich nicht lange damit auf, zurückzublicken. Stattdessen hat das Präsidium drei zentrale Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Wochen festgelegt, nämlich Pflege, Wohnen und eine Facharbeiteroffensive.