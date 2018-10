Die Fantastischen Vier im Superheldenmodus

Nein, keine Sorge, die Fantastischen Vier werfen sich kein Superhelden-Cape über, wenn sie mit ihrer „Captain Fantastic“-Tour durch die Lande ziehen. Der Titel ihres aktuellen Albums ist dem Wunder ihrer unfassbar erfolgreichen, mittlerweile unfassbar langen Karriere geschuldet. „,Captain Fantastic‘ ist kein Superheld, aber es ist schon der Begriff für die Art übernatürliche Power, die im Raum sein muss, dass wir nach all den Jahren noch immer in der gleichen Besetzung zusammen sind und Musik machen. Die Superkraft des Gemeinsamen gilt als ,Captain Fantastic´“, verrät Michael Beck im „Krone“-Interview. „Was die Macht für den Jedi ist, ist ,Captain Fantastic‘ für den Fanti. Am Anfang der Platte haben wir uns nicht gefühlt, als hätten wir Superkräfte. Beim zehnten Album nach 30 Jahren Rap ist es nicht einfach zu schreiben."