Grazer Grüne präsentieren ihre neue Städträtin

Die Grünen stellen am Montag eine neue Stadträtin für Graz vor. Wie die Partei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, findet die Präsentation um 11 Uhr im Medienzentrum Steiermark statt. Bis dahin will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Als klare Favoritin gilt die frühere Nationalratsabgeordnete Judith Schwentner, auch Ex-Vizebürgermeisterin Lisa Rücker wurde immer wieder genannt.