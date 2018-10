In der Steiermark blieben neun Sirenen stumm

Eine positive Bilanz hat am Samstag der jährliche Zivilschutz-Probealarm gebracht. Von 8212 Sirenen in Österreich arbeiteten 8181 einwandfrei, das bedeutet: 99,62 Prozent der Sirenen heulten auf! Mit 99,30 Prozent lag die Steiermark knapp unter dem Österreich-Durchschnitt - und in der Bundesland-Wertung nur auf dem achten Platz.