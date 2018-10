Polizeihund schaltet betrunkenen Raufbold aus

Randalierer riss Hund Maulkorb herunter

Der Hund versuchte, den 39-Jährigen zurückzudrängen, der Mann wehrte sich jedoch weiterhin heftig, packte das Tier am Kopf und riss ihm den Beißkorb herunter. Der Diensthund biss den Angreifer daraufhin in den Oberarm. „Das ist genau die Reaktion, die von den Hunden auch erwartet wird in derartigen Situationen!“, so Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber krone.at.