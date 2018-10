Jetzt wird Eugendorf zum „Winter-Königsmacher“

Adnet ließ gegen Puch tolle Chancen liegen, was sich am Ende fast rächte. Widl vergab einen Elfmeter, plötzlich drückten die Gäste auf den Sieg. Den stellte aber Routinier Höllbacher per Kopf im Nachschlag für Adnet sicher - 2:1. „Als junger Coach hätte ich graue Haare gekriegt. Gut, dass ich sie schon habe“, hatte Trainer Wintersteller gut lachen. Straßwalchen mühte sich indes zu einem 1:1 gegen Thalgau.