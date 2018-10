Justiz-Thriller um Leo S.: Keine Anklage in USA

Kneissl dankt Anwälten und Botschaft in Washington

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begrüßte die Einstellung des Verfahrens gegen Leo S. am Freitag in einer Aussendung. „Freue mich, dass keine Anklage erhoben wird und Leo nun nach Österreich zurückkehren kann. Mein Dank geht an seinen Anwalt und die engagierten Mitarbeiter der Botschaft in Washington, die ihn und seine Eltern betreut haben“, teilte die Ministerin mit.