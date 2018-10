Gregorin wegen Dopings bei Olympia 2010 gesperrt!

Der Internationale Biathlon-Verband (IBU) hat die Slowenin Teja Gregorin wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt. Der Olympia-Dritten von 2014 war im vergangenen Sommer in Nachtests der Winterspiele 2010 das verbotene Wachstumshormon GHRP-2-M2 nachgewiesen worden. Die Sperre läuft rückwirkend ab dem Beginn ihrer vorläufigen Suspendierung am 4. Oktober 2017, wie die IBU am Freitag mitteilte.