Überflieger im Landeanflug

Diese brachte u.a. auch ein Schlüsselerlebnis im Winter 1995/96 in New York mit sich. Damals wollte er ganz besondere Bilder dieser Stadt kreieren. Also begann er mit unterschiedlichen Materialien (Wellpappe, Zeitungsausschnitten, Plakatfetzen ) zu experimentieren, sie in seine Arbeiten, die er in mehreren Schichten aufbaut, zu integrieren und entwickelte daraus eine ganz neue Technik.